Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi

18.09.2021 00:57

Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi2020-2021 eğitim öğretim yılı Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7.

Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi2020-2021 eğitim öğretim yılı Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başlatılan "Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi" komisyonunda görevli 9 öğretmene Başarı Belgesi verildi. Kaymakamımız Sayın Adem Çelik "Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi" komisyonunda görevli öğretmenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti. Komisyonda görevli öğretmenler; Özge Çetiner (Türkçe), Yasemin Birgül Demir (Müzik), Dinçer Biçer (İngilizce), Göknil Tokdemir (Fen Bilimleri), Emine Özkan (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), Kıymet Kesgin (Matematik), Ufuk Kalkan (Beden Eğitimi), Hakan Gürfidan (Sosyal Bilgiler) ve Gamze Ata (Görsel Sanatlar).

Kaynak: Habermetre
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Eğirdir, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika


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