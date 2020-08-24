Öğretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi - Son Dakika

Öğretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayında eğitimlere uzaktan devam eden öğretmenler yaklaşık 5 ay sonra mesleki gelişim programı için okullarıyla buluştu.

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayında eğitimlere uzaktan devam eden öğretmenler yaklaşık 5 ay sonra mesleki gelişim programı için okullarıyla buluştu.

Kentte 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve öğretmenler son hazırlıklar kapsamında uzun süre sonra yeniden okula gelmenin heyecanını yaşadı.

Öğretmenler, Konak ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda, Kovid-19 tedbirlerinin alındığı toplantı alanında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayan mesleki gelişim programında, öğretmenler, Kovid-19 tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar birçok konuyu ele alacak.

Öğretmenler duygularını paylaştı

Türkçe öğretmeni Ayşe Zehra San, AA muhabirine, mesleğe yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu ifade ederek, öğrencileriyle buluşmayı da aynı duygularla beklediğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan San, şunları söyledi:

"Uzun zamandır okullarda değildik. O yüzden bayağı özledik. Umarım en kısa sürede öğrencilerimize de kavuşuruz. Çünkü çocuklarımızdan çok uzak kaldık. Evet uzaktan eğitim için de bayağı çabaladık ama yine de yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Şu an ilk adımı attık inşallah onlara da kavuşuruz. Aylardır okula gelemiyoruz o yüzden çok heyecanlıyım. Okulda olmak çok farklı bir duygu. Çocuklarla bir arada olmak onlarla iletişim kurmak için sabırsızlanıyorum."

Öğretmenlerden Gülden Arslan ise uzun süredir meslekte olduğu için evde kalmanın kendisini çok zorladığını dile getirerek, okuluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu aktardı.

Öğrencileri de burada görmeyi heyecanla beklediklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Aylardır ne yazık ki öğrencilerimizden, okulumuzdan, işimizden uzağız. Bu bizim için gerçekten çok zor. Bizler bütün gün öğrencilerimizle birlikte olmaya, okulda koşturmaya alışmışız. O yüzden kendi adıma okulu çok özlediğimi söyleyebilirim. Gerçekten evde olmak öğrencilerden ayrı olmak çok zormuş. Umarım el birliğiyle tüm Türkiye'nin özverisiyle 21 Eylül'de okullarımızı açarız ve biz çocuklarımıza kavuşuruz. Biz burada onları bekliyoruz. Herkes lütfen kendi duyarlılığıyla bize yardımcı olsun ve çocuklarla kavuşmamıza destek olsun."

Öğretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi

Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 12:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin 5 aylık okul hasreti sona erdi - Son Dakika
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