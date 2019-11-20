Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
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Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.

Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimi yayımlandı.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayımlanan takvime göre, adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek.

Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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