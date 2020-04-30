Öğretmenlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine 9 bin torba unÖğretmenlerin bağışlarıyla ihtiyaç... - Son Dakika

Öğretmenlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine 9 bin torba un

KAYSERİ'de, öğrenci ve öğretmenlerin bağışlarıyla alınan 9 bin torba un, kent genelinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine ulaştırılmak üzere Vefa Sosyal Destek Gruplarına törenle teslim edildi.

Kayseri İl Milli Eğitimi Müdürlüğü öncülüğünde kent genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlerin ek ders ücretleri ve bazı öğrencilerin bağışlarıyla, 9 bin torba un alındı. Refika Küçükçalık Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ile kentteki bazı okulların müdürleri ve öğretmenler katıldı. Her biri 25'şer kilogramdan oluşan toplam 9 bin torba un, Vefa Sosyal Destek Gruplarına teslim edilp, kamyonlara yüklenerek, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere gönderildi.

'ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETLERİNİ BAĞIŞLADI'

Un kampanyasına kent genelindeki bir çok okuldan öğrencilerin ve öğretmenlerin ek ders ücretleri ile bağışta bulunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Celallettin Ekinci, "Veren el alan elden üstündür diyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlığa en hayırlısı olandır diyoruz. Türk milletinin büyüklüğü Türk milletinin güzelliği böyle zor günlerde ortaya çıkıyor. Paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Öğrencilerimizin harçlıkları, öğretmenlerimizin de ek ders ücretleri ile topladıkları bu yardımları yine kendileri bizzat ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edecekler. Biz onların her zaman yanlarındayız" dedi.