Öğretmenlerin bitki halde bulduğu kedi, iyileşti okulun maskotu oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenlerin bitki halde bulduğu kedi, iyileşti okulun maskotu oldu - Son Dakika

Öğretmenlerin bitki halde bulduğu kedi, iyileşti okulun maskotu oldu

7 saat önce

Tunceli'de bir köy okulunun öğretmenleri tarafından bitkin halde bulunup sahip çıkılan kendi iyileşti, okulun maskotu haline geldi.

Öğretmenlerin bitki halde bulduğu kedi, iyileşti okulun maskotu oldu, System.String[]

Tunceli'de bir köy okulunun öğretmenleri tarafından bitkin halde bulunup sahip çıkılan kendi iyileşti, okulun maskotu haline geldi.


Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyünde öğretmenler, 3 ay önce sokakta bitkin halde bir kedi buldu.Öğretmenlerin sahip çıkıp, köy okuluna götürdüğü kedi kısa sürede sağlığına kavuştu. Okulun kedisi olan ve günün büyük bir bölümünü öğretmenler odasında geçiren kedi, hem öğrencilerin hemde öğretmenlerin arkadaşı haline geldi. Okulun maskotu ve sıcak bir yuvası olan kedi çocukları da mutlu etti.


Sağlığına kavuşan kedinin artık okulun maskotu olduğunu belirten Matematik öğretmeni Serin Yanmaz, "Biz Nazar'a yaklaşık olarak üç aydır bakıyoruz. Aramıza katıldığı ilk zamanlar çok zayıf ve bitkin bir haldeydi. Şimdi ise sağlık durumu gayet iyi. Yani şimdi o eski halinden eser yok diyebiliriz. Kilo aldı, daha da canlandı. Şanslı olan kedimi yoksa biz miyiz bilemiyoruz. Biz ona çok alıştık. Onun bu soğuk kış günlerinde yanımızda olması bizleri daha bir mutlu ediyor. Bir cana umut olmak ne güzel bir şey" dedi.


Öğrencilerinde kediye ilgili olduğunu anımsatan Yanmaz, "Kediye çok cana yakın davranıyorlar. Gördükleri yerde seviyor ve besliyorlar. Kedimiz bizim ailemizin artık bir parçası gibi oldu" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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