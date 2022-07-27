Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi

Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

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