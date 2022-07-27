Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika
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Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi

27.07.2022 11:46
Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'de yayımlanan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin değişikliğe göre her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.

Ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin ek ders saatlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da değişikliğe gidildi.

Değişiklikle resmi eğitim kurumlarında, ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmen ve usta öğreticilere her 5 ders saati için 1 ders saati ilave ücret ödenecek.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Eğitim, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi - Son Dakika

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