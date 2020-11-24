Öğretmenlerin fedakarlığını kısa film ile anlattı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilesindeki Çukurca Şehit Veli Selçuk Ortaokulu öğretmeni Mustafa Çoban, öğretmenlerin fedakarlıklarını 'Beni Bul' ismini verdiği kısa filmde anlattı. Çoban, öğretmenlik mesleğinin çok zor olduğunu ifade ederek, "Hepimizin içinde bir cevher var ve bunu ortaya çıkarmak, özellikle çocukken ortaya çıkarmak gözlemleyebilmek büyük bir sorumluluk" dedi.

Çukurca Şehit Veli Selçuk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Mustafa Çoban, öğretmenler günü nedeniyle mesleklerinin zorluklarını anlatmak için kısa film çekti. Domaniç dağlarında sonbahar nedeniyle dökülen yaprakların bulunduğu ormanlık alanda çekilen kısa filmde, öğrencisinin sesini duyarak ormanda onu arayan öğretmen işlendi. Film, yaprakların arasında bir öğretmenin kısık ses tonu ile gelen 'Öğretmenim beni kurtar, öğretmenim beni bul' sesine yönelerek öğrencisini aramasını anlatıyor. Mustafa Çoban, kısa filmle öğretmenlerin fedakarlıklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade ederek "Öğretmenlik gerçekten zor bir meslek. Hepimizin içinde bir cevher var ve bunu ortaya çıkarmak, özellikle çocukken ortaya çıkarmak bunu gözlemleyebilmek büyük bir sorumluluk. Bu klipte bunu yansıtmak istedim. Klipte, öğrencinin sesi kısık, burada gerçekten bir öğrencinin nelere yatkınlığı var keşfetmek muazzam bir şey. Kısa filmde bunu yansıtmaya çalıştım" dedi. Hazırlanan kısa film paylaşıldığı okulun sosyal medya hesaplarında beğeni topladı. Kısa filmde öğretmen Fadima Altınbaş ile öğrencisi Meryem Çoban yer aldı.