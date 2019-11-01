Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin final maçı nefes kesti
Son Dakika Spor Öğretmenlerin final maçı nefes kesti

Öğretmenlerin final maçı nefes kesti

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin motivasyonunu artırmak için düzenliği futsal turnuvasının Balıkesir finali yapıldı.

Öğretmenlerin final maçı nefes kesti, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin motivasyonunu artırmak için düzenliği futsal turnuvasının Balıkesir finali yapıldı. Futsal turnuvasında Balıkesir'i erkeklerde Bigadiç, bayanlarda Dursunbey takımları temsil edecek.


Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Balıkesir İl Finali, Kurtdereli Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirildi.


Salon futbolu (futsal), basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Balıkesir il genelinde 20 ilçeden 42 takımın yarıştığı turnuvaya toplamda 276 öğretmen katılmış olup; masa tenisi bayanlarda Edremit, erkeklerde Bigadiç; futsal bayanlarda Dursunbey, erkeklerde Bigadiç; basketbol erkeklerde Karesi; voleybol bayanlarda Altıeylül, erkeklerde Karesi ilçe takımları birinci olarak 04-12 Kasım 2019 tarihleri arasında Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilecek bölge finallerinde ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.


Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma


Katılım sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür eden Müdür Yıldız: "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğümüzce öğretmenlerimiz arasındaki iletişimi artırmak, birlik ve dayanışma duygularını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak ve geniş kitlelere yayılmasında öğretmenlerimizin rehberliğinden yararlanmak amacıyla salon futbolu (futsal),basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında bu yıl ilk defa düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasına ben de varım diyerek katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayarak final maçımızı teşrifleriyle onurlandıran valimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bu güzel turnuvanın sonunda statü gereği birinci seçilen ekiplerimiz var. Birinci seçilen takımlarımızın, bölge ve Türkiye finallerinde ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyor; bölge ve Türkiye finallerine katılacak ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi.


Program, turnuvaya katılan öğretmenlere Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından madalyalarının ve kupa takdiminin ardından sona erdi.


Final müsabakası ve ödül törenine Vali Ersin Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör, Bigadiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Efe,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. - BALIKESİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:29 Kaynak: İHA
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