Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı - Son Dakika

Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı

25.01.2021 12:00

Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı Ders notlarını çıkarma imkanı olmayan öğrenciler için yollara düştüler Malatya'da köy okulunda okuyan ve ders notlarını çıktı alamayan öğrenciler için yollara düşen öğretmenler hazırladıkları notları ve kitapları öğrencilerine kendi imkanları ile ulaştırıyor.

Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı

Ders notlarını çıkarma imkanı olmayan öğrenciler için yollara düştüler

MALATYA - Malatya'da köy okulunda okuyan ve ders notlarını çıktı alamayan öğrenciler için yollara düşen öğretmenler hazırladıkları notları ve kitapları öğrencilerine kendi imkanları ile ulaştırıyor.

Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitimin sürdüğü Malatya'da yarıyıl tatili başladı. Tatilde öğrencilerin ders çalışması için verilen notları özellikle kırsal kesimdeki öğrenciler çıktı alamayınca öğretmenler elini taşın altına koydu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesinde Şehit Şerafettin Kılıç İmam Hatip Orta Okulu ile Sütlüce İlkokulu Müdürü Mustafa Engin Cömert, Okul Müdür Yardımcısı Birgül Buğdaycı kendi imkanları ile hazırladıkları ders notları ile kitapları kendi araçları ile öğrencilere ulaştırıyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç ile beraber hazırlanan ders notları öğrencilerin evlerine kadar götürülüp teslim edilirken bu durumdan memnuniyet duyan öğrenci velileri, öğretmenlerin öğrencileri için gösterdiği bu fedakarlığı önemsediklerini söylediler.

Öğretmenlerin 15 günde bir bu şekilde hazırladıkları ders notlarını evlerine kadar getirdiklerini belirten veliler, öğretmenlerin fedekarlığı ve duyarlılığından çok etkilendiğini belirterek, teşekkür etti.

Öğrenciler de öğretmenlerinin hareketi nedeniyle duygulandıklarını anlatarak, "Öğretmenlerimiz anne babalarımız gibi bizimle ilgileniyorlar, bizi çok seviyorlar. Anlamadığımız her noktada bize yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz öğretmenlerimizi ve okul idaremizi çok seviyoruz" dediler.

Okul Müdürü Mustafa Engin Cömert'de öğretmenlerin desteğiyle iki haftada bir en kırsaldaki öğrencilerine kadar ders notlarını ulaştırdıklarını ifade ederek "Öğrencilerimizde sağ olsunlar bizleri mahcup etmiyorlar çalışıyorlar. Onlar derslerinin yanında güzel ahlaka da sahipler. Öğrenci velimiz bizlere teşekkür etti. Bizlerde böyle öğrenciler yetiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bütün çocuklarıma teşekkür ediyorum. İnşallah öğretmenlerimiz velilerimiz ve öğrencilerimizle beraber daha güzel işler yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Okul Müdür Yardımcısı Birgül Buğdaycı ise uzaktan eğitim de mesafeleri kısaltmak için 15 günde bir hazırladıkları notları öğrencilerin evlerine bıraktıklarını ve bu şekilde eksikleri de yakından takip ettiklerini belirterek "Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 8.sınıflar için gönderdiği LGS çalışma kitaplarını da öğrencilerimize ulaştırıyoruz" diye konuştu.

Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı
Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı
Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı
Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı

Mustafa Engin, Koronavirüs, Malatya, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenlerin göz dolduran fedakarlığı - Son Dakika


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