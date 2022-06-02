Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital asistan tasarlandı - Son Dakika
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Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital asistan tasarlandı

02.06.2022 11:14
Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital asistan tasarlandı

Tudem Yayın Grubu öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak dijital asistan rehberi tudemogretmen.com'u tasarladı.

Tudem Yayın Grubu öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak dijital asistan rehberi tudemogretmen.com'u tasarladı. Yeni karar rehberine yönelik bilgi veren Tudem Yayın Grubu Eğitim Koordinatörü Pınar Camal konu hakkında, "Karar verme sürecindeki öğretmenlere rehberlik edecek bir platform oluşturma fikri uzun süredir gündemimizdeydi. Öğretmenlerin çalışma temposu çok yoğun. Öğretmenler haliyle, tüm yayınları detaylı incelemek için gerekli zamanı ayıramayabiliyor. İşte tam da bu noktada onlara kılavuzluk etmek için tasarlandı" dedi.

Bu platform sayesinde öğretmenlerin gereksinim duyacakları tüm yardımcı destek materyallerini tek bir sitede buluşturarak, öğretmenlerin zihinlerindeki soruları giderecek ve onlara rehberlik edeceklerini söyleyen Camal, "tudemogretmen.com, Tudem'in yardımcı eğitim kaynakları ve okuma kitaplarına yönelik dopdolu ve tamamen ücretsiz bir hizmet sunuyor. Öğretmenler, Tudem'in halihazırda satışta olan tüm kitaplarının üçte birlik kısmına erişim sağlayabilirken, kullanıcı dostu web tasarımı ile site içerisinde hızlıca hareket edebiliyor" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERE FAYDALARI Camal, "tudemogretmen.com, öğretmenlere Tudem kalitesini bizzat deneyimleme, zengin ve etkileşimli bir içeriğe erişim, video destekli ek materyaller ile pratik bir kullanıcı ara yüzü ayrıcalığını sunuluyor. Ayrıca öğretmenler bu platform aracılığıyla, eğitim yayınlarında; online akıllı tahta,örnek video çözümler, planlar, kitap tanıtım videoları ve kataloglara ulaşabilirken, kültür yayınlarında ise; kitap tadımlık dosyaları, kitap çalışma yaprakları, kitap rehber sayfaları, kitap etkinlik dokümanları, kitap tanıtım videoları ve güncel kataloglara erişim sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

KULLANMAK HEM KOLAY HEM DE ÜCRETSİZ

Platformu hem sınıf hem de branş bazında öğretmenlerin ücretsiz kayıt olarak hemen kullanmaya başlayabileceğini belirten Camal, "Kayıt sırasında belirlenen sınıf ve branş seçimlerine göre ilgili alanlarda sınırsız ve ücretsiz içerik erişim imkanı sağlayabilirler" dedi.


Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital asistan tasarlandı
Öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir dijital asistan tasarlandı
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Kaynak: DHA

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