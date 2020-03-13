Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, öğretmenlerin mesleki çalışmaları ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, koruma ve önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilmesi istendi.

Bakanlık tarafından Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, dünyada hızla yayılan yeni tip Koronavirüsün etkilerinden korunmak amacıyla bazı tedbirler alındığı, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak ikinci ara tatilin 16-20 Mart'a çekildiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve hayat

boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik ikinci ara tatil

döneminde planlanan mesleki çalışmaların 16-20 Mart'ta gerçekleştirileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik düzenlenen merkezi hizmet içi eğitim faaliyetleri ile valiliklerce

planlanan hizmet içi eğitim faaliyetleri, bahse konu virüsün etkilerinden korunmak amacıyla

koruma ve önleme tedbirleri süresince 16 Mart'tan itibaren iptal edilmiştir.

Ancak yüz yüze hizmet içi eğitim faaliyetlerinden makam onayı veya valilik oluru alınarak açılan

ve devam eden eğitimler, koruma ve önleme tedbirleri sonrasında ileri bir tarihte

düzenlenmek üzere ertelenmiştir.

Öğretmenlerimizin mesleki çalışmalarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin koruma

ve önleme tedbirleri süresince uzaktan eğitim programları ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

üzerinden gerçekleştirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."