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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

59 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:56 Kaynak: AA
meb, Güncel
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