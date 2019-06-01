Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı
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Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019'da alınacak.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019'da alınacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:13 
Ekonomi
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