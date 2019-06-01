Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019'da alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları, 14-20 Haziran 2019'da alınacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:13
Banu Alkan'dan şaşırtan açıklama: Kültür ve Turizm Bakanı olmak istiyorum
Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi
Türkiye'nin milli 'teknolojik katırı' BOĞAÇ özellikleriyle göz dolduruyor
Mobil ödeme için elektronik sistem kurulacak