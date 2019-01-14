Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin İmar Affı Oyunu Pahalıya Patladı

Öğretmenlerin İmar Affı Oyunu Pahalıya Patladı

44 dakika önce

Bodrum'da konaklamaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki barakayı, imar affından yararlanarak üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen 2 öğretmen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Öğretmenlerin İmar Affı Oyunu Pahalıya Patladı, System.String[]
Bodrum'da konaklamaları için kendilerine tahsis edilen Hazine arazisi üzerindeki barakayı, imar affından yararlanarak üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen 2 öğretmen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesinde görev yapan din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni B.T. ile Almaca öğretmeni F.A., geçici bir süre için kaldıkları 2+1 büyüklüğündeki mülkü, devlet tarafından çıkartılan İmar Affı Yasasından yararlanarak iddiaya göre kendi üzerlerine geçirmek istediler. Hayırsever Halil İbrahim İper tarafından Yalıkavak'a kazandırılan Anadolu lisesinin yapımı aşamasında inşaatta çalışan işçilerin konaklaması için özel izinle Hazine'ye ait araziye yapılan 2+1 konut, daha sonra Milas'tan Yalıkavak'a gelen öğretmenler B.T ile F.A.'ya geçici bir süreliğine konaklamaları için tahsis edildi. Öğretmenler ise kaldıkları bu binayı İmar Affı Yasası kapsamında üzerlerine geçirmek için başvuruda bulundu.

Olay, öğretmenlerin yapı kayıt belgesi almaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Durumun ortaya çıkması ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındıkları bilgisine ulaşılan B.T. ile F.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Açığa alınan öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:03 Kaynak: İHA

Bodrum, 3. Sayfa
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