Öğretmenlerin "iyilik bahçesi" ihtiyaç sahiplerine destek oluyor - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lisenin bahçesinde 3 dönümlük alanda öğretmenler tarafından yetiştirilen sebze ve meyveler, muhtar aracılığıyla mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, 2 yıl önce okulun bahçesindeki 3 dönümlük alana sebze ve meyve ekti.

Ders aralarında ve hafta sonlarında bahçeyle ilgilenen öğretmenler, domates, karpuz, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünler yetiştirdi.

Sebze ve meyvelerin fazla olmasından dolayı mahalle muhtarı Soner Afşar'la iletişime geçen Okul Müdürü Hakan Topal, ihtiyaç sahiplerinin tespiti için yardım istedi.

Öğretmenler, okul müdürü ve muhtarla kurulan iyilik üçgeniyle toplanan ürünler, kapı kapı dolaşılıp maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara teslim ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla okulların kapalı olmasına rağmen öğretmenler projeyi sürdürüyor.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde meslektaşlarının uygulamaya koyduğu bu projenin takdire şayan olduğunu söyledi.

Tüm personelin fedakarca görev yaptığına işaret eden Özcan, "Öğretmenlerimiz sabahın erken saatlerinde gelip burada ürünlerini alıp muhtar aracılığıyla ihtiyacı olan kişilere dağıtıyor. Bizzat kendileri gidip vatandaşla diyalog kuruyor. İnşallah diğer okullarımıza da örnek olur." dedi.

"Bu işi gönülden yapıyoruz"

Okulun İngilizce öğretmeni Özcan Kaplan da böyle bir projede yer aldığı için gururlu olduğunu vurgulayarak, "Öğretmenliğin sadece sınıfta değil aynı zamanda sosyal sorumluluk alanında da olduğunu göstermek istedik. Bu bizim için çok haz verici bir durum. Öğretmenin sadece dört duvar arasında değil toplumun içinde de olduğunu biliyoruz ve öyle de hareket ettik. Bu işi gönülden yapıyoruz. Sanırım en büyük mutluluk da bu olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaplan, zaman içerisinde okulun diğer kısımlarını da benzer şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarı Soner Afşar da öğretmenlerin doğal ürün yetiştirmesinin güzel bir örnek teşkil ettiğini belirterek, "Okulumuz adeta mahalle ile bütünleşti. Burada yetişen ürünleri mahallede tespit ettiğimiz birkaç ev var onlara veriyoruz. Hem ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz hem de bu güzelliklere şahit oluyoruz. Öğretmenlerimizi sadece okulda değil sokaklarımızda görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.