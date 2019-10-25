Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı... O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı... O anlar kamerada

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı... O anlar kamerada

47 dakika önce

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı.

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı... O anlar kamerada

SİİRT - Siirt'te il ve ilçelerde görev yapan öğretmenler arasında düzenlenen futsal turnuvasında yumruklar havada uçuştu. Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler zorlukla ayırdı.

Siirt 14 Eylül Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan öğretmenler arası futsal turnuva maçında öğretmenler yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Farklı okullarda görev yapan öğretmenler arasında oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte birbirine giren öğretmenler, araya giren öğrenciler tarafından ayrıldı. Yaşanan olay, maçı izleyen seyirciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öğretmenlerin kavgasını öğrenciler ayırdı... O anlar kamerada

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:43 Kaynak: İHA
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