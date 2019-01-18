Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Bakanlığın resmi Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu.
Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçlara Bakanlığın "http://atama.meb.gov.tr/" internet adresinden ulaşabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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