Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
56 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:25
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