Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı

56 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, 2019 yılı Ocak ayı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:25 

Ekonomi
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