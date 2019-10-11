Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı
Son Dakika Güncel Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı

Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı

9 dakika önce

Öğretmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaptığı "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Öğretmenlerin Mehmetçik'e desteği Twitter'da ilk sıraya çıktı, System.String[]

Öğretmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yaptığı "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Twitter üzerinden başlatılan "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketli paylaşımlar büyük ilgi görüyor.

Öğretmenlerin, Mehmetçik'in yanında olduğunu göstermek için başlattığı paylaşımlar kısa sürede Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sırasına yerleşti. Paylaşımların başlamasının ardından aynı etiketle on binlerce Tweet atıldı.

Paylaşımlara, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri, il ve ilçelerin milli eğitim müdürleri, eğitim sendikalarının temsilcileri ile öğretmen adaylarından da destek geldi.

"Milli Eğitim Bakanlığının her ferdinin duaları sizinle"

Selçuk, "#ÖğretmenlerMehmetçiğinYanında" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı için sınırda olan Türk ordusunun kahraman evlatları Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ferdinin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da, "Vatan hastalığını yüreğinde hisseden, vatanını, milletini korumak için sınırda olan bütün Mehmetçikler'i Rabbim muzaffer kılsın. Bu necip milletin kıyamete kadar tedavisi mümkün olmayan tek bir hastalığı vardır: Vatan hastalığı." paylaşımında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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