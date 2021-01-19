GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu - Son Dakika

GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu

19.01.2021 15:41

Gaziantep'te iki öğretmen tarafından parkta yapılan kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu.

Gaziantep'te iki öğretmen tarafından parkta yapılan kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan kar nedeniyle kent beyaza büründü.

Gaziantep'teki bir okulda resim öğretmeni olan Çiğdem Gedik ve matematik öğretmeni Hüseyin Duran, sabah saatlerinde kent merkezinde bulunan Yüzüncü Yıl Parkı'na giderek yaklaşık 1 saatte kardan aslan heykeli yaptı.

Heykelin yapım aşamasında öğretmenlerine yardımcı olan çocuklar, heykel bittikten sonra bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Parkta bulunan vatandaşlar da kardan aslan ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. Bazı çocuklar, kardan heykeline kimsenin zarar vermemesi için gönüllü nöbetçi oldu.

Resim öğretmeni Gedik, her tarafın beyazla kaplanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek kardan bir heykel yapmak için dışarı çıktığını söyledi.

Yaptığı aslan heykeliyle çocukların gönlünü aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Gedik, "Yapım aşaması çok güzeldi çocuklarla eğlenceli vakit geçirerek yaptık. Kar deyince çocuk akla geliyor. Bizde çocukları ne kadar mutlu edebilsek o kadar iyidir. Çok güzel ilgi var. Özellikle çocuklar tarafından. Eğer kar devam ederse yarında kartal heykeli yapacağım." diye konuştu.

GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu

Hüseyin Duran, Gaziantep, Gedik, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - Öğretmenlerin parkta yaptığı kardan aslan heykeli çocukların ilgi odağı oldu - Son Dakika


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