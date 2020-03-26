Öğretmenlerin ürettiği maskeler, kamu kurumlarına dağıtılıyor - Son Dakika

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Koleji'nde görev yapan 6 öğretmenin gönüllü olarak ürettiği maskeler, kamu kurumlarında ücretsiz dağıtılıyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki OSB'de bulunan OSB Teknik Koleji'nin Mobilya İç Tasarımı Bölümü'nde görevli 6 öğretmen, koronavirüs salgınına karşı gönüllü olarak 1 hafta önce maske üretmeye başladı. 6 öğretmen, eğitime ara verildiği için öğrenci olmayan okulda, günde 800 maske üretiyor. Öğretmenlerin ürettiği maskeler, kentteki kamu kurum -kuruluşlarına dağıtılıyor.Maske üretim fikrinin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından ortaya atıldığı belirten öğretmen Duran Çelik, "OSB başkanlığımıza ürettiğimiz maskeleri gönderiyoruz. Başkanlığımız da kendilerine gelen talepler doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak teslim ediyor. Günde 800 civarında maske üretimimiz oluyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bu ortam ne zaman biterse o zamana kadar üretimimize devam edeceğiz. Şu an 6 öğretmen olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabah 08.00'de mesaiye başlıyoruz ancak iş ne zaman biterse o zaman okuldan ayrılıyoruz" dedi.