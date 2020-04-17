Öğretmenlerin ürettiği siperli maskeleri polisler taktı - Son Dakika

Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen 350 siperli maske, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.



Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, BİLSEM'de gönüllü öğretmenler tarafından 3D yazıcılar ile üretilen siperli maskeler, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na verildi.



Dilberoğlu, maskeleri polis ekiplerine dağıttı.



İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı konuşmada, güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat çalışarak toplumun huzuru ve refahının sağlanması, kamu düzeninin bozulmaması için canla başla mücadele ettiğini söyledi.



Töre, güvenlik güçlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Koronavirüs sürecinde öğretmenlerin de fedakarca çalıştıklarını anlatan Töre, gönüllü öğretmenler tarafından hazırlanan siperliklerin önümüzdeki günlerde ilçe merkezlerindeki polis ekipleri için de yapılarak dağıtılacağını ifade etti.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ise dünyayı sarsan salgında kendileri için en büyük gücün vatandaşlardan aldığı destek olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki tüm kurumlarla aynı zamanda milletle topyekun mücadele içinde olduklarını belirten Dilberoğlu, "Sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu dönemde vatandaşlardan tek isteğimiz evde kalmaları ve kurallara riayet etmeleri. Biz onlar için varız. Her zamanda vatandaşımızın yanındayız." dedi.

Dilberoğlu, kendilerine destek veren gönüllü öğretmenlere de teşekkür etti.