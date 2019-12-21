Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı - Son Dakika

Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen veli buluşmalarının bir milyona ulaştığını bildirerek, "Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için ülke genelinde gerçekleştirilen öğretmen veli buluşmalarının bir milyona ulaştığını bildirerek, " Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, öğrencilerinin evlerine giderek velileriyle görüşen öğretmenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir video paylaşan Bakan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Seksen bir ilde bir milyon kapıyı çalan, bir milyon eşikten içeri adım atan öğretmene de çocuğunun öğretmeniyle çayını, suyunu, aşını paylaşan ana babaya da bin selam. Türkiye'nin en büyük, en sıcak veli toplantısı bu. Çocuklar için hep beraberiz."

Öğretmenler velileri ziyaret ediyor

Ülke genelinde okul aile iş birliğinin pekiştirilmesi için öğretmen ve veli buluşmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerinin evlerini ziyaret eden öğretmenler, çocukların gelişimiyle ilgili anne babalarla görüş alışverişinde bulunuyor. Ziyaretlerde öğrencilerin daha başarılı olması ve varsa sorunlarına çözümü için çalışılıyor.

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Müdürlüğünden 'Uyuz vakası' açıklaması: Giderek yayılıyor
Araçları çekilenlere önemli uyarı! "Nereye park edilen araçlar çekilir" sorusuna uzman isim yanıt verdi Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor

Son Dakika Haberleri
21:40 Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor - Son Dakika
21:40 Adana'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
21:40 Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
21:39 Necip Fazıl Kısakürek Ödülleri sahiplerini buldu (1) - Son Dakika
21:39 ÇEVRE BAKANI KURUM KİRAZLITEPE KONUTLARINDA İNCELEME YAPTI - Son Dakika
21:05 Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu - Son Dakika
21:02 Hindistan'da Müslümanları dışlayan yasaya karşı eylemlerde ölü sayısı 23'e yükseldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:42:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğretmenlerin veli ziyaretleri bir milyona ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]