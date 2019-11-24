Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar
Son Dakika Güncel Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar - Son Dakika

Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar

7 saat önce

Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.

Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar, System.String[]

Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.

Adapazarı ilçesindeki Karaosman İlkokulu'ndan 48 yıl önce mezun olan 25 arkadaş, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak bir araya geldi.

Grup, sınıf öğretmenleri 76 yaşındaki Yıldız Mutlu'ya sürpriz ziyaret yaparak, okul günlerini andı.

Emekli öğretmen Yıldız Mutlu, öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirdiği anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hepinizin ayaklarına sağlık. Ne mutlu ki bana sizleri yetiştirmişim ve sizlere faydam olduysa ne mutlu bana, Allah hepinize iyi günler göstersin, sağlık sıhhat versin. Bir öğretmenin en önemli birikimi, aradan geçen uzun yıllara rağmen kendisini hatırlayan öğrencileridir." şeklinde konuştu.

Buluşmaya Çorlu'dan gelen Sabriye Parlak da ilkokuldan mezun olmasının ardından sürekli arkadaşlarını bulma arzusu içerisinde olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden arkadaşlarını aramaya başladığını ve bazılarına ulaştığını anlatan Parlak, "48 yıl sonra bir araya gelerek, hasret giderdik ve 48 yıllık arayı kapattık. Hala kendimizi okulda zannediyoruz, öğretmenimizle birlikte bir aradayız. Benim ikinci annem öğretmenim ve idolüm, yıllardır kendime onu örnek almışımdır." dedi.

Muharrem Kaplan da yıllar sonra bir araya gelip buluşmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerine duydukları sevgi sayesinde, arkadaşlarıyla buluştuklarını ifade etti.

Kaplan, sosyal medya kullanılmaması halinde bir araya gelemeyeceklerine işaret ederek, buluşmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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