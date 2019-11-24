Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar
Son Dakika Güncel Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar - Son Dakika

Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar

6 saat önce

Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.

Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.

Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar

Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]