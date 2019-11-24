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Öğretmenlerine 48 yıl sonra sürpriz ziyaret yaptılar
6 saat önce
Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:29 Kaynak: AA
Sakarya'da 48 yıl sonra bir araya gelen ilkokul arkadaşları, sınıf öğretmenlerini ziyaret ederek hasret giderdi.
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