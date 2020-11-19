Öğretmenlerine hediye almak yerine AKUT'a bağış yaptılar - Son Dakika

Eskişehir'de iki ilköğretim okulu öğrencileri bu yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerine hediye almak için topladıkları parayı AKUT'a bağışladı.

Şehit Yalçın Baykuş ile Şehit Mehmet Taş İlköğretim Okulu öğrencileri topladıkları parayı AKUT Eskişehir İl Temsilciliği yetkililerine teslim etti.

AKUT Eskişehir Temsilciliğinden yapılan açıklamada, kendilerine destek olan tüm öğrencilere, böylesine düşünceli ve bilinçli bireyler yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ettiler.