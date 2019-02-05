Öğretmenlerini Göndermemek İçin Kendilerini Aracın Önüne Attılar
1 saat önce
Öğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attılarBURSA - Bursa'da köylü öğrenciler, tayini çıkan öğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attı.
Öğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attılar
BURSA - Bursa
'da köylü öğrenciler, tayini çıkan öğretmenlerini göndermemek için kendilerini aracın önüne attı. Göz yaşlarına boğulan öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerini bir türlü göndermek istemedi. Büyükorhan
ilçesinin Sarnıç
köyünde göreve 2 Ekim 2017 tarihinde başlayan öğretmen Ali Yücel
Karahan, köy halkı ve öğrencileri tarafından çok sevildi. Görev yapmanın zor olduğu dağ köyünde büyük bir sevgi ve mutlulukla bir buçuk yıl görev yapan öğretmen, öğrencilerinin kalbine girmeyi başardı. Öğretmenlerini çok sevdiklerini her fırsatta dile getiren öğrenciler, annesinin rahatsızlığı sebebiyle tayinini isteyip köylerindeki okuldan ayrılacak olan öğretmenlerini bırakmamak için aracının önünün keserek, "Ölürüz de yoldan çekilmeyiz. Bizi bırakma öğretmenim" diyerek göz yaşı döktü. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden öğretmen de duygulu anlar yaşadı. Kendi çocuklarından ayırmadığı öğrencilerine duygu dolu gözlerle veda eden öğretmeni öğrencileri ömür boyu unutmayacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:00 Kaynak: İHA
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