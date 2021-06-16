Öğretmenlerinin hatırasını yaşatmak için geliştirdikleri "Robot Erdoğmuş"u bilim fuarında tanıttılar - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir okulda görevine devam ederken hayatını kaybeden fen bilgisi öğretmeninin hatırasını yaşatmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, geliştirdikleri robotu bilim fuarında tanıttı.

Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerden oluşan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda tanıtılan "Robot Erdoğmuş" yoğun ilgi gördü.

Türkçe öğretmeni Harun Dokuyucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda 5 yıl görev yapan ve yakalandığı hastalık sonucu vefat eden Mehmet Erdoğmuş anısına bu robotu hazırladıklarını bildirdi.

Boyu 1,83 metre olan robotun 3 boyutlu yazıcı ile üretildiğini ve projenin 6 ayda tamamlandığını belirten Dokuyucu, şu bilgileri paylaştı:

"Robotumuz, fen bilgisi dersinde iklim konusunu baştan sona anlatabiliyor. Tabii bizim ona bluetooth ile bağlanıp sorular sormamız gerekiyor. Ders işleyişi bu şekilde devam ediyor. Onunla ilgili bir metin belirledik. O metni tiyatro şeklinde sıra sıra sorabiliyoruz, karışık sorabiliyoruz. Karşı taraftaki arduino gerekli soru komutlarını aldığında içindeki müzikleri en uygun şekilde çalıyor, motorlar da ona uygun hareket ediyor."