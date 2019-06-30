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Öğretmenlerle 'Bireysel Gelişim' etkinliği

54 dakika önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışmalar Programında yer alan 'Bireysel Gelişim' etkinliğine katıldı.

Öğretmenlerle 'Bireysel Gelişim' etkinliği, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışmalar Programında yer alan 'Bireysel Gelişim' etkinliğine katıldı.

TOKİ İlköğretim Okulunda, Bilim Sanat Merkezi işbirliğinde öğretmeler tarafından hazırlanan, şiir ve türkü dinletisi, robot takım çalışmaları ile origami etkinlikleri düzenlendi. Şiir ve türkü dinletisi ile origami etkinliklerinin bazı bölümlerine dahil olan Vali Şentürk, "Sizler için sadece eğitilecek öğrenci lazım. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. İşiniz çok önemli. Siz ne kadar işinizi önemsiyorsanız, o kadar önemli. Öğrencilerimize bir dokunuş, hedef ve amaç gerekiyor. Hayat dolu olmalıyız. Hayatımızın anlamını bilmeliyiz. Enerji dolu öğretmeni gören öğrencilerimiz, moral bulur. Mutlu olan öğretmen, mutlaka öğrencisini de mutlu eder. Vermemiz gereken mesajı doğru bir şekilde verirsek başarılı oluruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Butik şehirde her şeyin en iyisine sahip olmalıyız. Benim için en önemli görev eğitimdir. Bir çocuğumuzun olumlu etkilenmesine vesile olursam, o çocuk bu ülkenin kaderini değiştirebilir. Onun için eğitimi önemsiyorum. Bizim derdimiz genel olarak bayrağı yukarıya taşımaktır. Başarılı, iyi insan yetiştirmektir. Çocuklarımıza fırsat ve görev verelim. Sorumluluklarını hissetsinler" ifadelerine yer verdi.

Vali Şentürk daha sonra Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile birlikte okulda incelemede bulunarak okul müdürü Fikret Başak'tan bilgi aldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Necati Şentürk, Bilecik, Güncel
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