Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu - Son Dakika

Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu

31.01.2021 11:40

Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu.

Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu

Manisa'da öğretmenliği bırakıp çiftliğinde FAO projesiyle ineklerini çoğaltan kadın girişimci Canan Kılıç'ın hedefi süt sağım tesisi kurup istihdama katkı sağlamak

MANİSA - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen FAO Projesiyle hem yüzler gülüyor hem de hayaller gerçek oluyor. Manisalı genç kadın girişimci Canan Kılıç FAO projesi sayesinde öğretmenliği bıraktıktan sonra yerleştiği bağ evinde aldığı iki inek ve bir karma makinesiyle başladığı işinde şimdi bir yandan ineklerinin sayısını artırırken bir yandan da ileriye dönük olarak bir süt sağım tesisi kurarak istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün iş birliğinde yürütülen FAO Projeleri kapsamında faydalanıcılara verilen destekler ile bireylerin hem işgücü piyasasına katılımları hem de tarım alanında iş kurma imkanları arttırılıyor. Bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektörlerinde verilen eğitimler ile katılımcıların mesleki becerileri geliştirilirken, faydalanıcıların hayallerinin gerçekleşmesine yönelik de kapılar aralanıyor.

Başarı hikayesiyle örnek oluyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, evli ve bir çocuk annesi Canan Kılıç'ın başarı hikayesi de tüm kadın çiftçilere örnek oluyor. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Mezunu olan ve 4 yıl devlet kurumlarında vekaleten öğretmenlik yapıp sonrasında 8 yıl özel bir şirketin müşteri çözüm merkezi departmanında uzman müşteri temsilcisi olarak görev alan Canan Kılıç, tüm bu başarılı çalışmalarına rağmen hayalindeki yaşamın bunlardan ibaret olmadığını düşünerek, eşiyle birlikte köklü bir değişimin ilk adımlarını atarak şehrin yorucu hayatından uzaklaşıp, daha önce var olan bağ evlerine yerleşti. Aldığı tazminatıyla iki inek ve bir karma makinesi alan Canan öğretmen, o günleri hatırladığında hep tebessüm ettiğini belirterek, "Eşim bu atılımı benden beklemezdi. Sadece eşim değil çevremdeki herkes şaşırmıştı. İneğim doğum yaptığında Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne küpe başvurusu yapmaya gittim. Orada Berk Bey ile tanıştım. Bana, hayatıma olumlu yön verecek olan FAO'nun kursundan bahsetti. Madem hayvancılığa adım attım bu işi sevmenin yanı sıra öğrenmem de gerekiyor diye düşündüm. Hayvancılıkla ilgili olan kursa katıldım. Teorik uygulamalardan sonra iş başı eğimleri başladı. Bu eğitimler yavaş yavaş bende şekil almaya başladığında, aradığım işin bu olduğuna karar verdim. Canla başla çalışarak bir şeyler öğrenmeye başladım. Hayatımda yapmadığım bu tür işleri yapınca hem mutlu oluyor hem de kendime şaşırıyordum. Bu arada kurs bitimine doğru, zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız ve işletme sahipleri aslında lisans mezunu olduğumu ve bu işe yöneldiğimi görünce şaşırdılar hatta burada ne işin var diye soranda olmadı değil, sadece gülümsedim. Biz, FAO Projesi sayesinde çok şeyler öğrendik. Kurs bitiminde bütün birikimimizle ineklerimizi çoğalttık. Yerimiz yetmeyince şu anki işletmenin bir bölümünü kiralayarak burada devam etmeye başladık. Amacım bazı alışılagelmiş tabuları yıkmaktı. İnsan isterse her şeyi yapabilecek harika bir varlıktır. Hele ki bir ineğin doğumundan sonraki sürece dahil olmak anlatılamaz bir duygu. Annelik içgüdüsü de olabilir belki de bu hislerimin sebebi. Kadın olarak da artı yönlerimiz var. Daha güçlüyüz, hele benim gibi eşi her daim arkasında olan bir eşiniz varsa o zaman her şeyi başarabilirsiniz. Biz eşimle çok şey başardık. Bitti mi tabi ki hayır. İnsanın hayalleri her daim olmalı, hedeflere ulaşmalı, istikrarla yürümeli. Daha çok hedefimiz var. Kendi çiftliğimizi büyütüp, süt sağım tesisi kurmayı planlıyoruz. İnsanlara faydalı olmak için istihdam sağlamalıyız." dedi.

İkinci üniversiteye başladı

Yaptığı işten büyük bir keyif aldığını ve eğitimine devam ettiğini kaydeden Kılıç, "Bu arada şimdi de daha bilgili olmak için, bu işin okulu olan laborant veterinerlik okuyorum. 2. üniversitem. Umut ve hayaller değil midir insanı yaşatan, yaşama sevinci veren? Daha uzun yollar var önümüzde ama ben inanıyorum ki başaracağız. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve FAO ailesine içimdeki ışığa yön verdiği için, bana kattığı bilgiler için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Kılıç ayrıca ilerideki hedefinin bir süt sağım tesisi kurmak ve insanlara istihdam sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu
Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu
Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu
Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu

Gıda Ve Tarım Örgütü, Manisa, Tarım, İnek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğretmenliği bırakıp çiftlik kurdu...Kadın girişimci FAO projesiyle hayallerine kavuştu - Son Dakika Ekonomi


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