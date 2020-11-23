Öğretmenliği bırakıp müteahhit olan iş insanı, 33 yılda 13 okul yaptırdı - Son Dakika

Öğretmenliği bırakıp müteahhit olan iş insanı, 33 yılda 13 okul yaptırdı

23.11.2020 11:03
Öğretmenliği bırakıp müteahhit olan iş insanı, 33 yılda 13 okul yaptırdı, System.String[]

Sakarya'daki Arifiye Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra 6 yıl sürdürdüğü öğretmenliği bırakıp, müteahhitliği tercih eden Rahmi Tokay, 33 yılda yaptırdığı 13 okulla eğitime katkı sunuyor.

Sakarya'daki Arifiye Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra 6 yıl sürdürdüğü öğretmenliği bırakıp, müteahhitliği tercih eden Rahmi Tokay, 33 yılda yaptırdığı 13 okulla eğitime katkı sunuyor.

Yalova'nın merkeze bağlı Elmalık köyünde 1946 yılında doğan Rahmi Tokay, Tokay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat ustası babasının eğitime önem verdiğini belirterek, bu bilinçle okuyup 1958 yılında Arifiye Öğretmen Okuluna gittiğini söyledi.

Yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için devletin imkanlarıyla okuduğunu aktaran Tokay, "Arifiye Öğretmen Okuluna gittiğimde ayağımda ayakkabı, üstümde gömleğim vardı. Devletim ayakkabımı, pantolonumu, her ihtiyacımı karşıladı. O yıllarda Yaradan'a söz vermiştim, 'Rabbim bir gün fırsat verirsen, milletimin vergileriyle okudum, okuyorum. Kat be kat milletimin bana verdiklerini iade edeceğim.' diye. 1964'te Yalova'da öğretmenliğe başladım." diye konuştu.

Rahmi Tokay, 6 yıl yaptığı öğretmenliği 1970'de bırakıp, müteahhitliğe başladığını dile getirdi.

"Tokay İnşaat Müteahhit Rahmi Tokay" adıyla bir firma kurduğunu anlatan Tokay, şunları kaydetti:

" Ankara'da Zirai Donatım Genel Müdürlüğünden 2 kişi Yalova'da, müteahhit ararken bana geldiler. Söyledikleri işi yapabileceğimi söyledim. 200 bin liraya anlaştık. Ben o zamanlar iyi para kazandım oradan, ilk işimdi. Böylelikle sonra taahhüt işleri yaptım. Yurt dışında çalışan gurbetçilerin Yalova'da yaptırmak istedikleri 3 katlı, 4 katlı binaları anahtar teslimi şeklinde taahhüt işleri yaptım. Yap satcılığa başladım."

"Atatürk'ü çok sevdiğim için yaptırdığım ilk okula ismini verdim"

Hayırsever müteahhit Tokay, 1980'li yıllarda okul sayılarının yetersizliği nedeniyle sabahçı, öğlenci ve akşamcı olmak üzere eğitim verildiğine değinerek, söz konusu dönemde Yalova'nın okul ihtiyacının acil olduğunu bildirdi.

Dönemin Yalova Kaymakamı Bekir Toksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Bozoğlu ile bir araya geldiğini dile getiren Tokay, şöyle devam etti:

"İlk olarak Atatürk İlkokulunu yapıp hibe ettim. Atatürk'ü çok sevdiğim için yaptırdığım ilk okula ismini verdim. Daha sonra Yalova Okulları Yapma Yaşatma Derneği'ni kurdum. Yanıma 6 arkadaş daha aldım. Adeta bir seferberlik ilan ettik. En son ise Rahmi Tokay İlkokulu ve Ortaokulu'nu yaptık. Toplam 13 okul hibe etmiş oldum. Hayırlarım böyle devam etti. İdeallerim vardı, Allah'ıma söz vermiştim, milletime söz vermiştim, ama çocukları çok seviyorum. Ülkeme faydalı insanlar yetişsin, anasına babasına hayırlı evlat olsun ki sağlığa ve eğitime ayırmıştım kendimi adamıştım. Mutluyum, huzurluyum, yeter ki çocuklarımız vatanına, milletine hayırlı evlat olsun, kötü alışkanlıkları olmasın. Hepsi milletini bayrağını seven evlatlar olsun diye mücadele ettim. Çocuklar ülkemin geleceği. Dün bizdik, yarın onlar olacak. Bu ülkenin sahibi olacaklar, yavrularımı çok seviyorum."

"Sadece hayır duası istiyorum"

Eğitime verdiği katkıdan dolayı geçen yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan teşekkür belgesi alan Rahmi Tokay, Allah'ın izniyle kimsesiz çocuklar ve yaşlılar için bakımevleri yapmak istediğinin altını çizdi.

33 yıldır yaptığı okullarda binlerce öğrencinin yetiştiğine dikkati çeken Tokay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binlercesi meslek sahibi oldu, vatana hayırlı evlatlar oldular. Bunun için mücadele etmiştim. Milletten aldığımı millete verdim. Mutluyum, huzurluyum. İşte ölümümde de insanlardan istediğim sadece hayır duasıdır. Bir gün, Rabb'ime son nefesimi verdikten sonra cenazeme katılmalarını isterim. Cenazemin kalabalık olmasını isterim. Başka hiçbir şey istemem."

Arifiye, Sakarya, Yalova, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenliği bırakıp müteahhit olan iş insanı, 33 yılda 13 okul yaptırdı - Son Dakika


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