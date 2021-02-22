Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu - Son Dakika

Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu

22.02.2021 11:47

- Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu Adana'da 9 ay önce 3 bin 500 TL'lik sermaye ile aldığı 10 tavşan ile öğretmenliği bırakıp ticarete atılan Kasım Mesutoğlu, bölgenin ilk etlik tavşan çiftliğini kurdu Kasım Mesutoğlu, devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde binlerce tavşan üreterek...

- Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu

Adana'da 9 ay önce 3 bin 500 TL'lik sermaye ile aldığı 10 tavşan ile öğretmenliği bırakıp ticarete atılan Kasım Mesutoğlu, bölgenin ilk etlik tavşan çiftliğini kurdu

Kasım Mesutoğlu, devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde binlerce tavşan üreterek Batı Avrupa ve Arap ülkelerinin ihracat kapısını araladı

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 9 ay önce 3 bin 500 TL'lik sermaye ile aldığı 10 tavşan ile öğretmenliği bırakıp ticarete atılan Kasım Mesutoğlu, 350 bin TL'lik sermayeye ulaşarak bölgenin ilk etlik tavşan çiftliğini kurdu.

İmamoğlu ilçesinde özel okulda Fen Bilimleri öğretmeni Kasım Mesutoğlu öğretmenliği bırakarak devlet desteği ile tavşanlara yatırım yaptı. Etlik tavşan üretim çiftliğine 9 ay önce 3 bin 500 TL sermaye ile 10 tavşan alarak başlayan Kasım Mesutoğlu tavşanların 5 kilogram ağırlığında olduğunu dişi tavşanların tavşan üretiminde, erkek tavşanların kesimde kullanıldığını kaydetti.

Birçok ırkta etlik tavşan üretimi yaptıklarını belirten Mesutoğlu, "Farklı ırklarda kalecik siyahı, Alman kelebeği ve Yeni Zelanda ırklarında tavşanlarımız var. 10 tavşan ile başladım. Bin anaç tavşanımız var. Yavrularla birlikte birkaç bin tavşanımız var" dedi.

Tavşan etinin diyetisyenlerin protein ihtiyacını karşılamak için önerdiğini belirten Mesutoğlu, " Kuveyt, Bahreyn, Dubai başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde talep var. Yurt içerisinde sahil illerimizde ve İstanbul'da lüks restoran mutfaklarından talep var. Şuan taleplere yetişemiyoruz. Bin anaç tavşan var ama talepleri karşılayacak durumda değiliz. Tavşanın derisi, kulakları, gübresi, bağırsakları farklı sektörlerde değerlendiriliyor. Bir tavşan 350 TL civarında satılıyor. Sadece erkek tavşanlardan yemeklik oluyor" diye konuştu.

Tavşan etinin vitamin deposu olduğunu kaydeden Mesutoğlu, "Tavşan etinin yağ oranı çok düşük, sindirilebilir et oranı yüksek. Kolesterol neredeyse hiç yok, selenyum ve çinko oranı fazla. Hamilelik sürecinde çok fazla tüketilmeli ve çocuklar içinde D vitamini deposu" diye konuştu.

Devlet desteği ile üretimi artırmak istediğini belirten Kasım Mesutoğlu,

etlik tavşan üretim merkezlerinin artmasıyla ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlanabileceğini söyledi.

Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu

Türk Lirası, Batı Avrupa, Adana, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu - Son Dakika Ekonomi


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