Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu - Son Dakika

Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu

16.04.2021 10:46

Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu İstanbul'un yoğun trafiği ve kalabalığından sıkılan öğretmen, mesleğini bırakarak memleketinde hayalindeki çiftliği kurdu.

Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu

TOKAT - İstanbul'un yoğun trafiği ve kalabalığından sıkılan öğretmen, mesleğini bırakarak memleketinde hayalindeki çiftliği kurdu.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal İşlerin Bölümünden mezun olan Medet Doğan, 2007 yılında Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 ay metal işleri öğretmenliği yaptı. İstanbul'un yoğun trafiği ve kalabalığından sıkılan Doğan, eşi ile birlikte memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine dönmeye karar verdi. En büyük hayali olan tarım ve hayvancılık sektörüne yönelen Doğan, 14 yıldır besiciliğin yanı sıra 3 yıldır da örtü altı tarımı yapıyor. 35 büyükbaş hayvanın yanı sıra 2 dönümlük arazi üzerinde salatalık yetiştiren 3 çocuk babası Doğan, eşi Nur Doğan ile birlikte toprakla uğraşmaktan mutlu.

İstanbul'dan döndüğüne pişman olmadığını belirten Doğan, "Tarım ve hayvancılık yapmak isteyenler buna yatırım yapabilirler. İlgi alaka gerekiyor, bilgi öğrenmek gerekiyor, teknolojiyi takip etmeleri gerekiyor, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum ki bu yaşadığımız bir yıllık dünyanın yaşadığı süreç gösterdi ki, Üretim olmak zorunda. Bu nedenle asla pişman değilim. İnsanlar asgari ücrete İstanbul'da çalışacağına gelip topraklarında üretim yapsalar bundan daha kazançlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Serada yaptığı üretimle ilçede salatalık üretimini yaklaşık bir buçuk ay öne çektiğini belirten Doğan, "Geçmiş dönemlerde Niksar'da ilk salatalıklar Mayıs ayının 15 gibi çıkarken, son üç yıldır Nisan'ın başında satışa hazır hale getirdik. Seramızda hayvan gübresi kullanıyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yaptığımız için hayvanlarımızın dışkılarını gübre olarak da kullanıyoruz. Şimdi tekrardan 1,5 milyon TL'lik yeni bir yatırım yaparak 8 dönüm daha sera kuruyorum. Asla pişman değilim üretim yapmak isteyen herkese de tavsiye ediyorum. En büyük hayalim Dönekse'den bakınca Niksar Ovasını gelincik gibi beyaz bir örtü olarak görmekti, inşallah ilk etapta 10 dönümle bunu da geçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Nur Doğan ise doğma büyüme İstanbullu odluğuna dikkat çekerek, "Eşim bana İstanbul'da sıkıldığını ve tarımla uğraşmak istediğini söyledi. Eşimin kararına saygı duydum. Niksar'da yer aldık buraya geldik ve burada beraber canla başla hayvancılık, son üç yıldır da seracılık yapmaya başladık. Eşimle beraber bu işi yapıyoruz memnunuz, çocuklarımda destek oluyor, severek yaptığımız bir iş" ifadelerini kullandı.

Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu
Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu
Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu
Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu
Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu
Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu

İstanbul, Niksar, Tarım, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Öğretmenliği bıraktı, çiftlik kurdu - Son Dakika


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