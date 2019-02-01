Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeniden düzenlendi
19 dakika önce
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Ayrıca bu yıl, "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında bu sınav ilk kez uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58
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