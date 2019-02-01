Son Dakika Haberleri: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeniden düzenlendi

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeniden düzenlendi

19 dakika önce

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeniden düzenlendi, System.String[]
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Ayrıca bu yıl, "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında bu sınav ilk kez uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:58 

Ekonomi
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