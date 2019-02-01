Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yeniden düzenlendi

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde soru sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Ayrıca bu yıl, "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında bu sınav ilk kez uygulanacak.

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