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"Öğretmenlik Anıları Söyleşisi"

7 saat önce

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmenlik Anıları Söyleşisi" etkinliği düzenlendi.

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Öğretmenlik Anıları Söyleşisi" etkinliği düzenlendi.


Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan çelik ve müdür yardımcıları ile okul müdürlerinin yanı sıra öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, amaçlarının donanımlı nesil ve iyi insan yetiştirmek olduğuna değinerek, "İşimizi de yapsak bir taraftan bizlerde öğrenciyiz. Eğitimcilikte veya başka bir görevde olsa esas olan 'öz'dür. Vazgeçebileceğimiz bir insanımız yok. Farklı bölgelerde veya köylerde ne zor şartlar altında eğitimcilik yaptığınızı anılarınız anlatıyor. Milletimizin gücü dayanıklılığından geliyor. Zor şartlara adaptasyondan geliyor. Her türlü şarta çok rahat adapte olabiliyoruz. Aslında bu özelliğimizi yitirmemiz lazım bizim. Bizi ayakta tutan bu. Dayanıklılık gücümüzü koruduğumuz sürece hiç kimse bizi yıkamaz. Birbirimizi sevmeliyiz. Yükümüzü paylaşmak durumundayız. Eğitim özel ve önemli konu. İstiyoruz ki, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız başrol pozisyonunda olsun. Yönlendiren olsun yönlendirilen olsun istemiyoruz. Bunu yapacak olanlar bizleriz. Amacımız, donanımlı nesil ve iyi insan yetiştirmek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Arslan Öztürk, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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