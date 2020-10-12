Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti - Son Dakika

Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti

12.10.2020 11:13

Eskişehir'de yaşayan Gizem Arıar, üniversite eğitimi aldıktan sonra çiftçilik ve hayvancılığa başladı.

Eskişehir'de yaşayan Gizem Arıar, üniversite eğitimi aldıktan sonra çiftçilik ve hayvancılığa başladı.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gökdere Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Arıar, Trabzon'da Avrasya Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümünü bitirip Karadeniz Teknik Üniversitesinde formasyon eğitimini tamamladı.

Şehir yerine kırsal mahallede yaşamayı tercih eden Arıar, dedesi gibi çiftçilik yapan babasına yardım etmeye başladı.

Gökdere'de, bin dönüm arazide şeker pancarı, mısır ve hububat yetiştiren Arıar, 750 küçükbaş hayvanla da ilgileniyor.

Tarla işleriyle uğraşan, yetiştirdiği hayvanları pazara götürüp satan, traktör kullanan, saman balyası hazırlayan Arıar, hemcinslerine de örnek oluyor.

Gizem Arıar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülteden 5 yıl önce mezun olduğunu, ardından formasyon eğitimini tamamladığını söyledi.

Okulunu bitirince ailesinin yaşadığı Gökdere Mahallesi'ne döndüğünü belirten Arıar, şöyle konuştu:

"Dedemler ve babam, çiftçilik ve hayvancılık yapıyor. Okulum bitince köyüme geldim. Şimdi onlar gibi hem küçükbaş hayvancılık hem de çiftçilik yapıyorum. Kurban pazarına gidip hayvan satıyorum. Babam ilk zamanlar 'Kızın hayvan pazarında ne işi var?' diyordu. Gittiğimiz ilk günün ardından, 'Haydi hayvan pazarına gideceğiz.' dedi. Artık, hayvan pazarına kendim bile mal götürüyorum. Okulumu bitirdikten sonra hiç öğretmenlik yapmayı düşünmedim. Tarla ve hayvanla uğraşmak bana daha güzel geliyor. Beni tarlada ve hayvan pazarında görenler şaşırıyor. Tarlada traktörle saman balyalarken, arabaları ben kullanıyorum. Beni görenler dönüp bir daha bakıyor çünkü kadınların bu işi yapabilmesi yadırganıyor."

"Daha fazla kadının çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşması gerekiyor"

Arıar, kadınların hem çiftçi hem de hayvan yetiştiricisi olabileceğini vurguladı.

Kadınların bu meslekleri yapabilecek gücünün olduğunu ifade eden Arıar, "Neden yapamasınlar ki? Kadınlarımız bu meslekleri tercih etmiyor. Şehirden gelen kadınlar hayvanların içine gireceğinde kokudan rahatsız olup burnunu tutuyor. Kadınlar bizden sonra gelecek nesilleri yetiştirecek olanlardır. Daha fazla kadının çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşması gerekiyor." dedi.

Hayvancılık ve tarımın birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Gizem Arıar, hayvanların yiyeceği yemi tarlasında yetiştirmeyenlerin kazanç elde edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti
Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti
Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti
Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti

Edebiyat Fakültesi, Üniversite, Eskişehir, Gökdere, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Öğretmenlik eğitimi alan genç kadın, çiftçilik ve hayvancılığı seçti - Son Dakika

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