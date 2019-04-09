Öğretmenlik Hayaline, Sağlık Sorunları Engel Oldu

ANTALYA'da, hayalini kurduğu öğretmenliğe sağlık sorunları engel olan Büşra Dinç (19), teşhisi koyulan çok sayıda hastalığı olduğunu, ancak iyileşip, öğretmenlik yapmak istediğini söyledi.

ANTALYA'da, hayalini kurduğu öğretmenliğe sağlık sorunları engel olan Büşra Dinç (19), teşhisi koyulan çok sayıda hastalığı olduğunu, ancak iyileşip, öğretmenlik yapmak istediğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazanıp, kaydını dondurmak zorunda kalan Dinç, "2 yıldır okuluma gidemiyorum. Hastalıklarımın tedavisi için yardım bekliyorum" dedi.



Manavgat ilçesinde yaşayan Dinç ailesinin ikinci çocuğu Büşra, 7 yaşındayken, rahatsızlandı. Ailesi, Büşra Dinç'i önce Manavgat'taki hastaneye ardından da sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkikler sonucu Dinç'e, akciğerlerinde enfeksiyon olduğu yönünde teşhis koyuldu. AÜ Hastanesi'nde yoğun bakıma alınarak, tedavisine başlanan Dinç, burada yaklaşık 2 ay kaldı. Geçen sürede, her tetkikte yeni hastalığı ortaya çıkan Büşra Dinç'e, alerjik astım, immün yetmezliği, Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) ve genelde kız çocuklarında görülen X kromozomlarından birinin yokluğundan ya da anormal olmasından kaynaklanan turner sendromu teşhisi koyuldu.



Hastalıkların ortaya çıkmasıyla uzun tedavi süreci de başlayan Büşra Dinç'e, Manavgat'ta çiftçilik yapan babası Vasfi Dinç, her zaman destek oldu. Örgün eğitime devam edemeyen Dinç, liseyi ise açık öğretimden bitirip, diplomasını aldı. Hayalini kurduğu öğretmenlik için üniversite sınavına da giren Dinç, 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.



Hayaline bu kadar yaklaşmışken, hastanede tedavi görmek zorunda olduğunu dile getiren Büşra Dinç, "Liseyi açık öğretimden bitirdim. 2017 yılında üniversite sınavına girdim ve tek seferde Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım; ancak sağlık sorunlarım nedeniyle kaydımı dondurdum. Öğretmen olmak istiyorum. 2 yıldır okuluma gidemiyorum. İyileşip, öğretmenlik yapmak istiyorum. Hastalıklarımın tedavisi için yardım bekliyorum" diye konuştu.



- Antalya

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