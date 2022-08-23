Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı - Son Dakika
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Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı

23.08.2022 12:40
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuranlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlacak olanlar, bu sürede belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na başvuranlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlacak olanlar, bu sürede belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine, lisansüstü eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, uzman ve başöğretmenlik sınavından muaf olmalarına ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na 26 Eylül-3 Ekim'de başvuruda bulunanlardan, lisansüstü eğitimlerini 3-30 Ekim'de tamamlayacak olanlar, bu sürede lisansüstü eğitimlerini tamamladıklarına ilişkin belgelerini ibraz etmeleri halinde yazılı sınavdan muaf tutulacak.

19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınavdan muaf olacak öğretmenlerin başvuruları, 26 Eylül-3 Ekim'de alınacak. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında, 18 Temmuz'da başlayan uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 19 Eylül'de tamamlanacak.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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