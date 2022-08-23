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milli eğitim bakanlığı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenlere Kariyer Basamakları Sınavı'nda muafiyet hakkı - Son Dakika

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