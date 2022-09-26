'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları başladı - Son Dakika
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'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları başladı

26.09.2022 12:34
'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve başöğretmenlik için 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvurularının başladığı açıklandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, uzman öğretmen ve başöğretmenlik için 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvurularının başladığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin bugün başlayan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuru süreci, 3 Ekim'e kadar devam edecek. Adayların bu tarihe kadar mesleki gelişim çalışmalarına yönelik belgelerini tamamlamaları gerekiyor. 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'nde (MEBBİS) ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek. Başvuruda bulunacak adaylardan resmi eğitim kurumlarında görev yapanlar; MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yapabilecek. MEB dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlerin başvurularına yönelik iş ve işlemler, görev yaptıkları kurumlarca yapılacak duyuru doğrultusunda kurumlarınca yürütülecek. Başvurular, 'https://basvuru.meb.gov.tr' adresinden yapılacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARIUzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARIBaşöğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda ise yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik 'Başöğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak şartları aranacak.YAZILI SINAVDAN MUAF TUTULACAKLAR

Diğer yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğretmenler; uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuruda bulunacaklardan yazılı sınavdan muaf tutulacak olanların da uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için aranan şartları taşımaları gerekiyor. 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacak.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları başladı - Son Dakika

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