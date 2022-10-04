'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları uzatıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler ile sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, 6 Ekim'e kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik için uygulanacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuru süresinin 3 Ekim'den 6 Ekim'e uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.