'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları uzatıldı

04.10.2022 14:14
'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları uzatıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler ile sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, 6 Ekim'e kadar uzatıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler ile sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, 6 Ekim'e kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik için uygulanacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuru süresinin 3 Ekim'den 6 Ekim'e uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.


YORUMLAR
500
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını sürdürdü Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi Van'da 'Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi' bilgilendirme toplantısı yapıldı Van'da 'Eğitimde Sağlık Hareketi Başlıyor Projesi' bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları uzatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:20 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 21:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement