Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı - Son Dakika
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı

11.10.2022 12:08
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav başvurusunu tamamlayamayanlara yarın saat 23.59'a kadar başvuru yapma hakkı tanındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav başvurusunu tamamlayamayanlara yarın saat 23.59'a kadar başvuru yapma hakkı tanındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik unvanı için sınav başvurusunda bulunanlar ile sınavdan muaf olanların başvuru sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruların 6 Ekim'de saat 23.59'da tamamlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine söz konusu başvuruyu tamamlayamayanlara 12 Ekim saat 23.59'a kadar başvuru yapabilme hakkı tanındı. Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi uyarınca 11-17 Ekim arasında başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar alınacak. Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 31 Ekim'de sonuçlandırılacak. Yazılı sınava katılacaklar 1 Kasım 2022'de ilan edilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2022'de 81 ilde gerçekleştirilecek."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 6 Ekim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuramayanlara yeni hak tanındı - Son Dakika
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