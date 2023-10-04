Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Tarihi ve Detayları Açıklandı - Son Dakika

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Tarihi ve Detayları Açıklandı

Son Güncelleme: 04.10.2023 11:34

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım'da çevrim içi gerçekleştirilecek. Sınavın başvuru süreci ve detayları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım'da çevrim içi gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu güncellenerek Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre sınavın 25 Eylül'den başlayan başvuru süreci, 4 Ekim'de saat 23.59'da tamamlanacak.

Çevrim içi sınav, 19 Kasım Pazar günü saat 10.00-13.00 arası yurt içi ve dışında, Türkiye saatine göre başlayıp bitecek.

Sınavda adaylara beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak.

Sınav tedbir hizmetinden faydalanmak isteyen ve sınav başvuruları sırasında sınav tedbiri talep eden engelli adayların, sınavın çevrim içi olması ve tedbir uygulanacak engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11-16 Ekim arasında https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yeniden talepte bulunmaları gerekecek.

Sınava ait soru ve cevaplar 20 Kasım'da http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak, sınav sonuçları 24 Kasım'dan itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

Kaynak: AA

Eylül, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Tarihi ve Detayları Açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Akşener'den dikkat çeken Hakan Fidan çıkışı: Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak?
12:28 SGK uzmanı canlı yayında asgari ücret zammı için rakam verdi: 15 bin TL'nin altında olma ihtimali yok
11:54 Altının gram fiyatı 1.613 liradan işlem görüyor
11:40 İttifak kapılarını kapatan Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çıkarcı siyaseti reddediyoruz
11:36 Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü
11:36 İhracat eylülde rekor kırdı
11:15 Hatay Samandağ açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
11:02 Ebru Yaşar, yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı
10:56 İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor
10:42 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 12:51:31. #1.12#
SON DAKİKA: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Tarihi ve Detayları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement