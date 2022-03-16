Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı için 11 binin üzerinde görüş iletildi - Son Dakika
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı için 11 binin üzerinde görüş iletildi

16.03.2022 13:18
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı için 11 binin üzerinde görüş iletildi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB), "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı" için 11 bin 363 görüş ve öneri geldi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB), "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı" için 11 bin 363 görüş ve öneri geldi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretmenlik Meslek Kanunu" doğrultusunda MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"na yönelik görüş toplama süreci tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 60 yıllık özlemin sona erdiğini ve Türkiye'nin eğitimde son 20 yılda geldiği noktanın öğretmenlere özgü bir kanunla da taçlandırıldığını ifade etti.

"48 sendikaya yazılı görüş sorduk"

Bu kanun doğrultusunda hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağını da 14 Şubat'ta paydaşların görüşüne açtıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"14 Şubat-15 Mart tarihleri arasında yönetmelikle ilgili Bakanlığımıza 11 bin 363 görüş geldi. Ayrıca eğitim alanında faaliyet gösteren 48 sendikaya da yazılı görüş sorduk. Bu doğrultuda görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Gelen tüm görüşleri değerlendirerek yönetmeliğe son şeklini vereceğiz ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığımıza göndereceğiz. Bu sürecin tamamlanmasıyla eğitim alanında tarihi bir adım daha atmış olacağız."

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Öğretmenlik Meslek Kanunu, milli eğitim bakanlığı, Sevgililer Günü, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği taslağı için 11 binin üzerinde görüş iletildi - Son Dakika


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