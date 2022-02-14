Üye Girişi
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

14.02.2022 07:36
Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hayırlı olsun" sözleriyle haberi duyurdu. Yeni kanun ile öğretmenlik 3 kariyer basamağına ayrıldı. Bundan sonra aday öğretmenliği bitirenler uzman öğretmenlik için sınava girecek, öğretmenlere de ödenen eğitim öğretim tazminatı da yüzde 20'den yüzde 60'a çıkarıldı.

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

3 KARİYER BASAMAĞINA AYRILACAK

Teklifle, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenleniyor. Öğretmenlik mesleği üç kariyer basamağına ayrılacak.

Aday öğretmen olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumunda mezun olma, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. Aday öğretmenlik süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday öğretmenler adaylık süreci sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI ŞARTLARI

Aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınava başvuru yapacak. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası alacak.

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda başöğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan başöğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.

TAZMİNAT İYİLEŞTİRMELERİ YAPILACAK

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatlarında iyileştirmeler yapılıyor. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenecek tazminat ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye çıkarılıyor.

EK GÖSTERGE 3600'E ÇIKARTILIYOR

Birinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

ŞUŞA BEYANNAMESİ KANUNU

Öte yandan, 15 Haziran 2021 tarihinde Şuşa'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin kanun da Resmi Gazete'de yayımlandı.

YORUMLAR
500

Öğretmenlik Meslek Kanunu, milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
23:48 Bakan Koca'dan sert tepki! Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırılması hakkında: Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
22:58 Konya galibiyetinin ardından Abdullah Avcı'dan taraftarı heyecanlandıran sözler: Işığı mı görüyoruz?
22:53 BTP lideri Hüseyin Baş sahneye çıkıp şarkı söyledi, partililer coştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 07:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement