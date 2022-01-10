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'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2) - Son Dakika

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2)

10.01.2022 19:44
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2)

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2)ANAYASA'YA AYKIRILIK ÖNERGELERİ REDDEDİLDİTBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü toplantıda teklif ile ilgili yapılan sunumun ardından, teklifin...

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2)

ANAYASA'YA AYKIRILIK ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşüldüğü toplantıda teklif ile ilgili yapılan sunumun ardından, teklifin geneli üzerinde konuşmalar yapıldı. Muhalefet partilerinin verdikleri, Anayasa'ya aykırılık önergeleri reddedildi. CHP'li komisyon üyeleri, söz konusu teklifin Anayasa'ya aykırılığına ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına karşılık vermediğini savundu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, yaklaşık 45 milyonu ilgilendiren bir teklifin görüşüldüğüne dikkat çekerek, "Bu teklifin, Anayasa'ya aykırılığını anlatacağım. Burada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in olması gerekiyordu. Teklif, başta Anayasa'nın eğitim hakkının kullanılmasıyla ilgili olarak başlangıç metnine, kanunlarda aranan belirlilik ilkesinin olmaması nedeniyle Anayasa'nın 2'nci maddesinde yer alan, hukuk devleti ilkesine aykırılık içeriyor" dedi. Kaya ayrıca, teklifin maddelerini tek tek sayarak, Anayasa'ya aykırılık içerdiğini anlattı.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerinden, koşullarından, sahadan habersiz, masa başında bürokratlar tarafından yazıldığını öne sürerek, "Bu kanun teklifinde ne yazık ki hukuka ve Anayasa'ya aykırılıklar bariz bir şekilde dikkat çekmektedir" değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, teklifin paydaşlarına sorulmadan hazırlandığını savunarak, "Bu teklif öğretmenler için tam bir hayal kırıklığıdır" dedi.HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki de teklifin yetersiz olduğunu belirterek, "Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, tek kariyer de kıdemdir. Bildiğim kadarıyla gelişmiş ülkelerin çoğu kıdemi esas alır, bunun dışında kariyer basamakları bir sınavla düzenlenemez" diye konuştu. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, muhalefetin eleştirilerine katılmadığını belirterek, "Yasa çok detaylı çalışılmış, çok temiz çalışılmış, düzenli çalışılmış bir yasa olarak gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da muhalefetin eleştirilerine, "Bu yaklaşımınızı öğretmenlerimizin takdirine bırakıyorum" diyerek tepki gösterdi.Komisyon Başkan Vekili ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise teklifin son derece önemli ve iyi hazırlandığını kaydederek, eleştirilere katılmadığını söyledi.

Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,


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milli eğitim bakanlığı, Milletvekili, gençlik, Anayasa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı (2) - Son Dakika
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