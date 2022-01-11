'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-4 - Son Dakika

AK PARTİ VE CHP ARASINDA 'SES KAYDI' TARTIŞMASI

Komisyon'da devam eden görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında 'ses kaydı' tartışması yaşandı. Teklifin sözleşmeli öğretmenlerin tayin şartlarını düzenleyen 9'uncu maddesi görüşülürken tartışma yaşandı. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Öğretmen Meslek Kanunu'nda yer alan sözleşmeli öğretmenlere ilişkin ses kaydını dinleterek, sözleşmeli öğretmenlerin tayin şartlarının ihlal edildiğini savundu.AK Parti'li Komisyon üyeleri, Mustafa Adıgüzel'e tepki göstererek ses kaydını eksik ve keserek dinlettiğini söyledi. Ses kaydının tamamının dinletilmesinin ardından Komisyon Başkanı Emrullah İşler de Adıgüzel'e tepki gösterdi. İşler, Cumhurbaşkanı'nın konuşma kaydını eksik dinlettiğini ve üzerinden politika yaptığını söyledi.

Besti KARALAR/ANKARA, -