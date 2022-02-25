Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu - Son Dakika
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Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu

25.02.2022 10:14
Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB), Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağına ilişkin 4 bin 151 görüş ve öneri iletildi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB), Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği" taslağına ilişkin 4 bin 151 görüş ve öneri iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı"na yönelik görüş toplama süreci devam ediyor.

Tüm paydaşlar "ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr" adresi üzerinden Bakanlığa görüş gönderebiliyor.

"Ulaştırılan tüm görüş ve öneriler bizim için çok kıymetli"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 60 yıllık bir özlemin sonucu olarak yasalaşan meslek kanununun uygulanmasında tüm paydaşların önerilerini çok önemsediklerini belirtti.

Bakanlığın internet sitesi üzerinden yönetmelik taslağının incelenebileceğini hatırlatan Özer, şunları kaydetti:

"Taslağı 15 Mart'a kadar askıda tutacağız. Ulaştırılan tüm görüş ve öneriler bizim için çok kıymetli. Titizlikle inceleyip değerlendiriyoruz. Kamuoyu ve tüm paydaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen, görüşlerinizi bizimle paylaşın. Biliyorsunuz Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim tarihimiz açısından oldukça önemli bir dönüm noktası. Öğretmenlerimiz ilk kez müstakil bir meslek kanununa kavuştu. Şimdi de hazırladığımız yönetmelikle yeni bir adım daha atıyoruz."

"Önerileri dikkate alarak yönetmelik taslağına son şeklini vereceğiz"

Yönetmeliğin askıya çıktığı 14 Şubat'tan 24 Şubat'a kadar geçen sürede 4 bin 151 görüş ve önerinin iletildiğini bildiren Özer, "Samimiyetle bize görüşlerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. 15 Mart'a kadar gelen tüm önerileri dikkate alarak yönetmelik taslağına son şeklini vereceğiz. Yönetmelik yayımlandıktan sonra uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için eğitim tarihlerini hemen kamuoyu ile paylaşarak süreci başlatacağız." ifadesini kullandı.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu, milli eğitim bakanlığı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmelik taslağı için 4 binin üstünde görüş sunuldu - Son Dakika


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