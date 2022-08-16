Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlik mülakat sonuçları 2022! - Son Dakika
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Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlik mülakat sonuçları 2022!

16.08.2022 11:44
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlik mülakat sonuçları 2022!

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan mülakat sonuçları birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Eylül ayında yapılacak olan 20 bin öğretmen ataması için yapılan sözlü sınavlar 13 Ağustos tarihinde sona ermişti. Peki Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlik mülakat sonuçları 2022!

Öğretmenlik mülakat sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik isteyenlerin heyecanla beklediği bir konudur. Yapılan mülakatları sonucunda, yapılan sözlü mülakatlardan 60 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacak olup tercih yapma hakkını elde ediyorlar. Peki Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlik mülakat sonuçları 2022! İşte detaylar.

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli eğitim bakanlığı, öğretmenlik mülakat sonuçlarını duyurdu. 16 Ağustos tarihinde Milli eğitim bakanlığı tarafından açıklandı. Sözlü sınav sonuçları, https://personel.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Öğretmen adayları sözlü mülakat sonuçlarına E-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilirler.

Öğretmenlik mülakat sonuçlarına itiraz yapmak isteyen kişiler için Milli eğitim bakanı Mahmut Özer;

'17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.' Açıklamasında bulundu.

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