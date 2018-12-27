"Öğretmenlik sınavı"na iki yeni branş eklendi

ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, "İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ile "Beden Eğitimi Öğretmenliği" alanlarında da uygulanacak.

ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, "İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ile "Beden Eğitimi Öğretmenliği" alanlarında da uygulanacak.

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