"Öğretmenlik sınavı"na iki yeni branş eklendi
52 dakika önce
ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, "İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ile "Beden Eğitimi Öğretmenliği" alanlarında da uygulanacak.
ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, "İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ile "Beden Eğitimi Öğretmenliği" alanlarında da uygulanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:35
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