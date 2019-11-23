Son Dakika Haberleri: Öğretmenlikle ilgili politika belgesi taslağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son Dakika Güncel Öğretmenlikle ilgili politika belgesi taslağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Son Dakika

Öğretmenlikle ilgili politika belgesi taslağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan, "Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Öğretmenlikle ilgili politika belgesi taslağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunca hazırlanan, "Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, hazırlanan taslağa ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Kurumu Yöneticiliğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Politika Belgesi Taslağında, Türkiye'de eğitim-öğretimin kalitesinin artırılabilmesi için öğretmenlerin yetiştirilmesi, mesleğe kabulü, adaylık süreçleri, mesleki gelişimleri, kariyer basamaklarında yükselmeleri, mali hakları ile görev ve sorumluluklarına ilişkin temel politika önerileri yer aldı.

Ayrıca, eğitim kurumu yöneticiliği konusunda "yöneticiliğin profesyonelleşmesi, yöneticilerin atanma biçimleri ve görev süreleri ile mali hakları"na ilişkin politika önerileri de belirtildi.

MEB Ortaöğretim Tasarımı Değerlendirme Raporu da hazır

Öte yandan, Kurul tarafından izleme görevi kapsamında, "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Tasarımı"na ilişkin değerlendirme raporu da hazırlanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
Uğur Dündar: İnce'nin Beştepe'ye gittiği haberi bana da geldi, belge olmadığı için dikkate almadım Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 21:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğretmenlikle ilgili politika belgesi taslağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]